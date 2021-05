Repubblica - Da escludere che Totti possa entrare nello staff di Mourinho alla Roma

Francesco Totti non entrerà nello staff della Roma di José Mourinho a partire dalla prossima stagione. Nonostante la piazza sogni il ritorno dell'ex capitano in un ruolo di rilievo nel nuovo staff dello Special One, è questa eventualità da escludere. Per 'Repubblica' trattasi di una vera e propria fantasia mediatica.