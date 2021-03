Repubblica - Italia, praticamente fatto il rinnovo di Mancini: annuncio a breve

vedi letture

Rinnovo in arrivo per Roberto Mancini. Secondo quanto riferito da repubblica.it, il prolungamento di contratto tra il ct e la Nazionale è praticamente fatto. Anzi, il ritiro di Coverciano, che inizierà domani, potrebbe aprirsi proprio con l’annuncio del rinnovo. Tra i nodi in fase di risoluzione quello sulla durata (2024), sul ritocco dell’ingaggio (che dovrebbe toccare i 3 milioni di euro annui come base), il ruolo da direttore-tecnico di tutte le selezioni maschili e il consolidamento dello staff. Più altre questioni legate a bonus diritti d’immagine e pubblicità. Il primo incontro tra il Mancio e Gravina, presidente FIGC, sarebbe stato proficuo. E il ritorno in campo dell’Italia potrebbe essere l’occasione per formalizzare il tutto.