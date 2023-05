I rinnovi di Rabiot e Di Maria? Allegri: "Ora non lo so. Il nodo cruciale è il giocare la Champions"

Rabiot e Di Maria possono rinnovare? Una domanda a cui ha risposto, in conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Non lo so. A quello che succederà la prossima stagione ci penseremo a bocce ferme. Non sappiamo se giocheremo la Champions, che è il nodo cruciale per la programmazione. Bisogna stare calmi e concentrarci su ciò che dobbiamo fare, mancano 30 giorni alla fine della stagione. Poi quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuteremo, soprattutto la società nel migliore dei modi".

