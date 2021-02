Riparte l'Europa: Juventus subito con il Porto. Più importante dello Scudetto

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

JUVENTUS

La sconfitta contro il Napoli ha posto interrogativi - e nuvole - sulla possibilità di continuare a mantenere intatte le speranze di Scudetto. Quella del Milan ha rasserenato, almeno parzialmente, un ambiente che sa benissimo come il decimo consecutivo può essere anche perduto, ma che la Champions League è l’obiettivo principale per non considerare la stagione come fallimentare. Così quella con il Porto è già da dentro fuori, con nuvole che potrebbero addensarsi su Pirlo.

TRE BIG MATCH - Le due sfide di Champions sono in programma tra il 17 febbraio e il 9 di marzo, a tre settimane e con la possibilità di respirare in mezzo. Paradossalmente il problema è che l’unica altra avversaria particolarmente difficile in questo filotto, la Lazio, verrà affrontata esattamente prima del ritorno contro i lusitani. Da capire quando verrà recuperata la partita di andata contro il Napoli. A questo punto l’idea è che si possa inserire l’11 marzo in caso di mancato passaggio del turno.

IL CALENDARIO

Porto-Juventus 17 febbraio

Juventus-Crotone 22 febbraio

Verona-Juventus 27 febbraio

Juventus-Spezia 3 marzo

Juventus-Lazio 6 marzo

Juventus-Porto 9 marzo

Juventus-Cagliari 14 marzo