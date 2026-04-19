I risultati del Milan allarmano, quelli delle altre aiutano. A Verona, occasione per Allegri

I risultati del Milan delle ultime due settimane hanno messo acceso un allarme sulla classifica, ma i risultati di ieri e dell’altro ieri delle rivali hanno fornito un bell’assist ai rossoneri: con una vittoria oggi contro l’Hellas Verona al “Bentegodi”, Leao e compagni riporterebbero tanta serenità sia in graduatoria che nell’ambiente squadra.

Le parole di Allegri

E serenità è anche la parola chiave ripetuta più volte da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Giochiamo dopo le ultime due sconfitte, in cui non abbiamo segnato gol perché nelle ultime 4 abbiamo fatto 3 partite senza segnare. Domani è una partita importante perché bisogna tornare alla vittoria: contro una squadra di contropiedisti ancora molto viva. Ci vuole una partita di squadra. Nell'arco della stagione un momento difficile c'è, va affrontato con serenità e facendo le cose in maniera ordinata: contro l'Udinese siamo stati disordinati. Mancano sei partite e domani è una partita importante per il nostro obiettivo da raggiungere: bisogna solamente giocare a calcio in serenità, con grande compattezza e ordine”.

La probabile formazione del Milan

Allegri schiererà le antiche certezze: si torna al 3-5-2 e si torna agli uomini che, per larga parte della stagione, hanno trascinato la squadra nelle zone altissime della classifica. Davanti a Maignan, torna la difesa composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, sugli esterni, Athekame e Bartesaghi, con in mezzo Modric, Fofana e Rabiot. Davanti, nonostante i fischi dell’ultima giornata a San Siro, confermata la coppia Leao-Pulisic, alla ricerca di un gol che manca ormai da troppo tempo.