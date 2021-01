Rush finale - Che mercato che fa: Fazio, il Parma e il rischio che finisca come col Cagliari

Quello di Federico Fazio è un nome in uscita dalla Roma. Uno della shortlist che Tiago Pinto e i suoi stanno cercando, per ora con pochi risultati in un mercato depauperato dalla crisi, di piazzare. Troppo pesanti gli ingaggi delle antiche e grandi scommesse, pure quello del centrale ex Siviglia. La società capitolina ha cercato a lungo di trovargli una nuova sistemazione che in estate avrebbe potuto esser la Sardegna, prima che il Cagliari decidesse di puntar tutto su Diego Godin. Sicché Fazio è rimasto, spesso a guardare, e ora è in attesa di una chiamata.

Parma is calling La proprietà americana di Krause ha sì deciso di puntare sui ragazzi ma strada facendo ha pure realizzato che qualche giocatore d'esperienza non guasta. Sicché quello di Fazio è uno dei nomi più caldi. Pinto e la dirigenza della Roma sono pronti a contribuire allo stipendio pur di alleggerire il monte ingaggi e di lasciar partire Fazio, ma non è il solo per la retroguardia ducale. Come per Godin, ha concorrenza pesante, due nomi su tutti: Nicolas N'koulou del Torino, per il quale il Parma studia lo scambio con Jasmin Kurtic. E Domagoj Vida, chiesto e richiesto al Besiktas dal club ducale.