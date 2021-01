Rush finale - Deiola, Di Francesco ne ha bisogno. Ma c'è da convincere lo Spezia

vedi letture

Trecentocinquantasette minuti spalmati in 12 partite. E' quanto collezionato nel girone d'andata con la maglia dello Spezia da Alessandro Deiola, centrocampista classe '95 che in estate il club neopromosso in Serie A ha acquistato dal Cagliari, insieme a Diego Farias, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Deiola agli ordini di Italiano è stato fin qui un importante gregario ma quasi mai un titolare: è stato schierato dal primo minuto solo quattro volte, se si escludono le partite di Coppa Italia.

Cagliari, si lavora al ritorno di Alessandro Deiola: contatti in corso con lo Spezia

Nonostante ciò, lo Spezia in questo momento non vuole però privarsene. Il Cagliari lo riporterebbe volentieri a casa perché, dopo Nainggolan e Duncan, vuole inserire un altro centrocampista che possa alternarsi ai titolari. L'ha chiesto Di Francesco, viste anche le due imminenti uscite in quel reparto (Oliva andrà al PAOK e per Caligara si sta cercando una sistemazione). Giulini proverà ad accontentare il suo allenatore, ma c'è da convincere lo Spezia.