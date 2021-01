tmw Cagliari, Oliva verso il prestito al PAOK

Futuro in Grecia per Christian Oliva. Il centrocampista del Cagliari è ad un passo dal PAOK dove sarà allenato da Pablo Garcia. Ultimi dettagli da limare poi l’affare si concluderà positivamente in prestito per diciotto mesi. Parti vicine, Oliva verso il PAOK...