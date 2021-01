Rush finale - Eder ha nostalgia dell'Italia. Dal Benevento all'Udinese, i sondaggi non mancano

Dopo due anni e mezzo in Cina, il futuro di Eder potrebbe parlare nuovamente italiano. Le limitazioni del governo cinese sugli investimenti nel calcio stanno creando problemi soprattutto ai giocatori stranieri e anche per questo l’attaccante italo-brasiliano sta spingendo per un ritorno in Serie A. Dove gli interessamenti non mancano e le tante trattative di questi giorni potrebbero trovare uno sbocco nelle ultimissime ore di mercato. Ad oggi il club maggiormente in pressing sembra essere il Benevento: Pinamonti era il preferito ma l’Inter non lo libera. L’argentino Adolfo Gaich è in arrivo, ma per Inzaghi potrebbe arrivare anche un altro rinforzo. Ed il nome di Eder è da tenere in considerazione, nel caso in cui il ds Foggia decidesse di chiudere il doppio colpo offensivo. Nelle settimane scorse ci aveva pensato anche la Fiorentina, ma l’arrivo di Kokorin sembra aver chiuso il mercato attaccanti per Prandelli. Sempre che Koaume non parta. Quindi l’Udinese: i friulani hanno sondato la pista, anche se ad oggi le priorità sembrano altre. Chiuso Llorente, l’Udinese ci ha provato per Cutrone ma anche il Parma è in pressing. Chiusura con l’idea forse più affascinante: il Monza di Balotelli e Boateng. Galliani ci ha pensato, anche se eventualmente sarebbe più semplice chiudere l’affare in estate, possibilmente con la promozione in Serie A in tasca.