Rush finale - Il Bologna può superare gli intoppi: Faragò resta vicinissimo all'arrivo

In origine, Cagliari e Bologna stavano lavorando ad uno scambio che avrebbe dovuto portare Arturo Calabresi in Sardegna e Paolo Faragò alla corte di Sinisa Mihajlovic. Col passare dei giorni, poi, lo scambio ha perso consistenza seppur le due società avessero mantenuto intatto l’interesse per i rispettivi obiettivi. L’operazione Calabresi al Cagliari alla fine si è chiusa senza intoppi, col giocatore che è già a disposizione di mister Di Francesco. La trattativa per Faragò al Bologna ha invece subito un rallentamento, ma gli intoppi adesso sembrano risolti. E nelle prossime ore, con qualche giorno di scarto, potrebbe davvero chiudersi lo “scambio” con Faragò in rossoblù.