Rush finale - Nsame: cifre, ostacoli e club interessati. E' il miglior giocatore in Svizzera

vedi letture

Jean-Pierre Nsame è da un paio d'anni il miglior giocatore del campionato svizzero. Classe '93, l'attaccante dello Young Boys non solo è il capocannoniere del campionato svizzero ma anche uno dei migliori assist-man. Esplosivo, dotato di fiuto del gol, era finito nel mirino della Fiorentina che poi ha virato su un altro attaccante e ha preso Alexander Kokorin dallo Spartak Mosca.

Per questi ultimi cinque giorni di mercato, pensano a lui i club che ancora cercano un attaccante. Quindi Parma, Bologna e Udinese. Non sarà semplice, perché intanto la valutazione che lo Young Boys dà del suo cartellino è di sette milioni di euro e poi c'è da parlare con un ragazzoche - dopo i tantissimi gol realizzati in Svizzera - è convinto di meritarsi il contratto della vita. E quello è più facile trovarlo in estate che adesso, al rush finale del mercato di gennaio.