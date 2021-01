Rush finale - Parma, niente Torino per Kurtic. D'Aversa ha posto il veto

La cessione di Jasmin Kurtic a un certo punto della stagione sembrava cosa certa in vista di questa sessione di gennaio e invece, alla fine, il suo destino è quello di restare al Parma. Infatti, nonostante la sua espressa richiesta di vestire la maglia del Torino, club pronto ad allungargli il contratto di un ulteriore anno rispetto alla scadenza nel 2022 presente sull'accordo con i Ducali, D'Aversa ha deciso di porre il veto sulla sua partenza e dunque di trattenerlo ancora in Emilia. Questo perché il giocatore sloveno resta uno dei pochi elementi di esperienza presenti in rosa e perché lo stesso tecnico ha tutta l'intenzione di puntare forte su di lui in questa rincorsa per la salvezza. A meno di super offerte fuori mercato dunque, il destino del giocatore è quello di proseguire vestendo la maglia gialloblu, con buona pace di Nicola e di Vagnati.