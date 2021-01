Rush finale - Torreira e un futuro lontano dall'Italia: chance Monaco o permanenza all'Atletico

Lucas Torreira è uno dei nomi che nelle ultime sessioni di mercato tornano spesso di moda per il mercato italiano e anche quest'anno è andata esattamente così. Il giocatore di proprietà dell'Arsenal ma attualmente all'Atletico Madrid, ha lasciato un ottimo ricordo in Serie A, ed è per questo che Torino e Fiorentina e in secondo piano anche la Lazio, erano tornate a pensare al suo profilo. In Spagna le cose non stanno andando benissimo e per questo non è da escludere che entro la fine del mercato l'uruguaiano si possa spostare ancora. Difficile però che possa palesarsi un ritorno nel Belpaese, molto più facile che un club estero trovi la via economica giusta per convincere i Gunners a fargli cambiare nuovamente squadra.

Sirene francesi - Nelle ultime ore è il Monaco che si è fatto sotto con insistenza, sondando il terreno con gli inglesi e in subordine con il club di Simeone. L'allenatore argentino sarebbe anche pronto a lasciarlo partire, anche se l'operazione, con interruzione di prestito e nuovo accordo, potrebbe avere tempi troppo lunghi per essere conclusa entro lunedì.