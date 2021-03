Serie A flop - La Germania ci sorpasserà nel ranking. Ma i 4 posti Champions sono salvi

Il sorpasso è servito, ma solo dalla stagione 2022/23. L'Italia manterrà sicuramente il terzo posto nel ranking UEFA, nonostante il pressing della Germania, che ormai è vicinissima e pregusta il podio, alle spalle delle inarrivabili Inghilterra e Spagna. Per il nostro calcio, il fallimento in Champions è un duro colpo e potrebbe essere parzialmente riscattato da Milan e Roma, impegnate questa sera nel ritorno degli ottavi di Europa League. Guardando i risultati degli ultimi anni e i relativi coefficienti maturati, i tedeschi hanno ottenuto sempre un punteggio maggiore tranne che nella stagione 2017/18, che fu davvero disastrosa. Per l'Italia, comunque, resta almeno la consolazione di mantenere intatti i "privilegi" (quattro formazioni in Champions) ancora per un bel po', considerata la distanza siderale della Francia, quinta in classifica.

Il ranking UEFA aggiornato



Inghilterra 95,140

Spagna 95,140

Italia 74,153

Germania 73,284

Francia 55,581

Portogallo 48,149

Olanda 38,400

Russia 38,382

Belgio 36,500

Austria 35,825