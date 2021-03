Serie A flop, Sconcerti: "Nessuno negli ultimi 10 anni ha costruito squadre per battere la Juve"

Quali sono le cause della nostra crisi di risultati in Europa? Attraverso le colonne del 'Corriere dello Sport', Mario Sconcerti ha analizzato il flop delle italiane in Champions League, tutte fuori gli agli ottavi di finale. Dopo il triplete dell'Inter nel 2010 più nessuna italiana ha vinto questa competizione.

"Dieci anni di dominio Juventus, senza quasi possibilità di risposta, hanno abituato tutti gli eventuali avversari a ridurre al minimo i danni - ha detto Sconcerti -. Nessuno corre più per vincere, tutti corrono per arrivare quarti. Ci siamo convinti che una sconfitta che paga soldi valga quanto una vittoria. I media sono stati bravi a perpetuare l'inganno. Così nessuno costruisce più squadre per battere la Juve, ma per arrivare quarti. E alla fine ci siamo riusciti, siamo quarti davvero, ma dopo inglesi, tedeschi e spagnoli".