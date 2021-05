The Times: La UEFA vuole abolire la regola del gol in trasferta. Se ne discuterà venerdì

vedi letture

La UEFA vuole davvero dire addio alla regola del gol in trasferta? Ne è sicuro The Times, secondo cui Aleksander Ceferin starebbe pensando di annunciare il provvedimento nella commissione che si riunirà venerdì. Se avrà il sostegno della maggior parte delle Federazioni, l'UEFA è pronta ad avviare il procedimento per abolire una regola che è in vigore dal 1965 e che è ritenuta "obsoleta".