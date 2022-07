I tifosi acclamano Skriniar e l'offerta da 70 milioni del PSG ancora non sta arrivando

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Milan Skriniar e sul boato che ieri i tifosi dell'Inter gli hanno riservato. In campo in amichevole, è sempre in bilico sul mercato: l'offerta da parte del Paris Saint-Germain da 70 milioni, però, ancora non sta arrivando e il tempo stringe. Lo Skriniar in bilico adesso pende più verso una riconferma: per la gioia di tutti, allenatore incluso ovviamente, e fatta eccezione per il portafoglio della società.