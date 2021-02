TuttoNapoli durissimo dopo l'eliminazione dall'Europa: "Avete vinto la settimana tipo"

"Avete vinto la settimana tipo". E' il titolo proposto da TuttoNapoli.net, portale di riferimento dei tifosi del Napoli, dopo l'eliminazione della squadra di Gattuso dall'Europa League. Ai partenopei stasera non è bastato battere 2-1 il Granada per staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. "Fuori anche dall’Europa. Ora vediamo i miracoli che arriveranno con la settimana tipo che ci siamo ‘guadagnati’ con questo scempio", si legge.

Il Napoli in poco più di un mese ha perso la Supercoppa italiana, è uscito dall'Europa League e dalla Coppa Italia e ha anche perso posizioni in campionato a causa delle tre sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite. "Contro un Granada che a tratti sembrava - prosegue 'TuttoNapoli' - non credere al regalo che il Napoli gli ha consegnato in questi 180' pieni zeppi di errori imperdonabili".