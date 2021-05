TuttoNapoli e l'ennesimo record di Mertens: "Vuole un altro pass per un club esclusivo"

vedi letture

"Ciro vuole un altro pass per un club esclusivo". E' uno dei titoli che propone Tuttonapoli.net e il riferimento è a Dries Mertens, a Napoli detto per l'appunto 'Ciro' per sua napoletanità acquisita, che con una rete raggiungerebbe un altro traguardo importante dopo quelli già collezionati. "A quota 9 gol in questo campionato, può diventare il terzo giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra in cinque stagioni differenti in Serie A", si legge ancora su Tuttonapoli, che poi si sofferma sulla graduatoria di questo dato: "Mertens è fermo a quattro e punta a raggiungere Antonio Vojak e Diego Armando Maradona in questa speciale classifica".