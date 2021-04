TuttoNapoli - L'esercito di Gennaro Gattuso che può distruggere il Napoli

vedi letture

TuttoNapoli.net analizza quanto sta accadendo a Napoli in questi giorni, con De Laurentiis che da settimane ha deciso di andare avanti fino a fine stagione con l'attuale allenatore e poi cambiare in estate. Oggi sulla 'Gazzetta dello Sport' s'è analizzato questo divorzio e proprio da questa notizia prende spunto l'analisi.

"Rino Gattuso è uno che si è fatto voler bene. Perchè è un uomo a cui è difficile non voler bene. Ma questo affetto diffuso non deve diventare il propellente per dare energia ad una macchina che può in questo momento scagliarsi a folle velocità sugli obiettivi del Napoli. Il piazzamento Champions è fondamentale, anche per dare slancio alla carriera dello stesso Gattuso. Per assurdo, in questo momento difendere Rino e lanciare strali contro De Laurentiis, può compromettere anche il futuro prossimo dello stesso Ringhio.

Siamo di fronte, ancora una volta, ad un sensazionalismo che non è supportato dai fatti. Non è esploso nulla in casa Napoli nelle ultime ore da meritarsi un posto in prima pagina. Un posto che, ad onor del vero, non è stato assegnato nemmeno all’indomani di grandi vittorie. Se Agnelli va a cena con Allegri, tutto viene archiviato come un normale pranzo tra amici, si precisa con gran fretta che non si è parlato di calcio. Immaginate cosa avremmo letto e sentito se De Laurentiis fosse andato a vedere Juve-Napoli in compagnia di Sarri? La risposta la conoscete già.

Amici miei, atto terzo, quarto o quinto. Oltre la saga cinematografica, stiamo assistendo ad un racconto distorto di una realtà che è molto più banale. Un datore di lavoro che ha ritenuto di non proseguire un rapporto che non soddisfaceva le sue richieste".