Valzer degli allenatori - Gattuso, prima il 4° posto e poi un nuovo capitolo. A Firenze

Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. La percentuale oggi è molto alta e se non è arrivata al 100% è perché intanto, ad oggi, l'accordo non è stato firmato. E poi a Torino - per ora non i vertici del club - c'è chi vede in Gattuso l'allenatore ideale per la Juventus.

Ma con la Fiorentina i discorsi sono più che avanzati. L'arrivo in Italia di Commisso è servito anche a Gattuso per essere rassicurato sul progetto ambizioso che il presidente italo-americano intende portare avanti a Firenze, sul fatto che la proprietà non vuole più lottare per non retrocedere e costruire una squadra forte. Più forte di quella attuale. Rassicurazioni che Gattuso s'è fatto bastare, anche perché sul piatto c'è pure un contratto importante.

Prima, però, l'obiettivo sarà quello di finire la stagione a Napoli nel migliore dei modi: mancano due partite alla fine del campionato e vincendole entrambe - la prossima proprio contro la Fiorentina - Gattuso garantirebbe ai partenopei la qualificazione alla prossima Champions. Non poco per un allenatore che ha allenato per tutto il girone di ritorno da separato in casa.