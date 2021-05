Valzer degli allenatori - Zidane aspetta la scelta di Florentino Perez. E pure Agnelli è in attesa

vedi letture

Zinedine Zidane non parla. Per il momento, s'intende. Non parla del suo futuro, lui che da sempre cerca di sfuggire ai rumors di mercato e alle facili discussioni su questa o quella panchina. Come ha sempre fatto, senza toni alti, parla di campo e di calcio. Poi, fra tre partite, si potranno tirare le somme. La sensazione diffusa è che a Madrid si vivrà una sorta di rivoluzione, tanto in panchina quanto nella rosa. Non che la stagione sia stata fallimentare, il Real Madrid è pur sempre arrivato in semifinale di Champions e a 27' dal termine del campionato è in corsa per la Liga. Ma dopo qualche stagione "piatta", il presidente Florentino Perez potrebbe aver voglia di cambiamenti radicali. L'ultima parola spetterà proprio a lui, anche se già in passato Zizou ha dimostrato di avere le spalle larghe abbastanza per fare un passo indietro in prima persona. Potrebbe comunque restare ad allenare i Blancos, il francese. Ma col passare dei giorni si intensificano sempre più anche le voci sulla Juventus. Che un giorno Zizou voglia provare l'avventura juventina dalla panchina è certo. Che quel giorno sia domani un po' meno. A fine Liga, anche a seconda della posizione in classifica, il Real Madrid e Florentino Perez trarranno le proprie conclusioni e decideranno. Zizou intanto aspetta e sogna il sorpasso ai cugini dell'Atletico proprio negli ultimi metri di gara.