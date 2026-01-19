TMW Radio Iachini: "Commisso, grave perdita per la Fiorentina. Ci ha messo sempre passione"

Mister Beppe Iachini ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà: "La notizia di Commisso è arrivata a sorpresa, è un grande dispiacere. Grande affetto per lui, sua moglie e suo figlio. Fin da subito è nato un grande rapporto di stima. Ha dato subito una grande impronta, gli piaceva vedere gli allenamenti, trattava tutti come figli. Se n'è andata via una persona di gran cuore, di personalità, che conosceva il sacrificio. Lascia il ricordo di una grandissima persona e di un grande presidente. Quando sono arrivato li ho visti molto preoccupati, visto che eravamo molto in basso e si doveva ricostruire un po' tutto. Era una situazione rischiosa, ma poi piano piano con il lavoro siamo risaliti chiudendo al nono posto. E' stato un periodo difficile, ma nonostante tutto ci siamo uniti e si è creato un rapporto speciale, soprattutto col presidente.

Quando vedeva le persone lavorare, ottenere risultati, era contento e orgoglioso. Perché lui era così. Una grave perdita per la Fiorentina e anche per Firenze. Voleva sempre vincere, non era nel suo vocabolario la parola sconfitta. Dai suoi discorsi traspariva sempre il grande affetto e la voglia per Firenze, era innamorato della città e voleva bene alla Fiorentina. Voleva fare grandi cose. Ci metteva sempre la passione. Sono convinto che la moglie e il figlio continueranno a lavorare per le idee di Rocco e perché la Fiorentina abbia un futuro roseo".