Iachini: "La Viola ha le potenzialità per tenere Vlahovic. Qualche consiglio al mio successore"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il pari di Crotone: "Avevamo preparato la partita in altra maniera, poi si è sbagliato qualche passaggio di troppo che non ci ha permesso di sviluppare le situazioni preparate. Nel secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, è andata meglio. Ma comunque siamo alla fine del campionato, c'è chi ha dato e speso tanto sia mentalmente che fisicamente. Volevamo fare meglio, la stagione è andata così, siamo contenti per l'epilogo perché non era così scontato un finale tranquillo".

Il suo è stato un gesto d'affetto?

"Sì, quando mi hanno richiamato la situazione era complicata. Ho trovato paura e tensione, con un calendario tosto davanti. Bisognava rimettersi velocemente sotto, si è dovuto lavorare su ogni aspetto. I ragazzi hanno dato disponibilità, spingendo e lavorando abbiamo ribaltato la situazione grazie a un finale importante, con gli 8 punti raccolti in quattro partita che ci ha permesso un finale sereno. Merito ai giocatori e alle componenti della società, sono felice perché sono molto legato a Firenze e in una situazione complessa abbiamo avuto da ultimo della serenità in più".

Quali sarebbero i tre consigli fondamentali per il suo successore?

"Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari e una piazza in cui si aspettano tanto da loro, c'è pressione per avere risultati. Dovrà preparare bene la stagione e avere continuità nel lavoro, come invece è venuta a mancare per me: poter lavorare insieme negli anni porta ad aumentare le conoscenze e la cura del dettaglio. E poi dovrà creare i presupposti con squadra, ambiente e società per avere uno spirito d'unione ed entusiasmo. Partire bene è fondamentale".

Avrà Vlahovic?

"Non so, faccio l'allenatore. Dusan ha potenzialità ancora enormi per crescere, ha fatto un ottimo lavoro. Le scelte però spetteranno a società e giocatori: questo club ha le potenzialità per poterlo trattenere".