Iachini: "Scamacca mi ricorda Vieri. Può ambire a un futuro in Nazionale"

vedi letture

Giuseppe Iachini, dopo l'esperienza alla Fiorentina a cui è ancora legato con un contratto fino a giugno, osserva il campionato e si prepara al prossimo ritorno. Intanto però, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di uno dei giocatori che ha incontrato recentemente in carriera, ovvero Gianluca Scamacca, che ha allenato al Sassuolo: "Fu una scoperta di Angelozzi, che lo portò in Emilia credendo molto nelle sue qualità. Bisognava dargli solo il tempo di maturare. È un ragazzo estremamente serio, può ancora crescere e ha le caratteristiche giuste per arrivare in Nazionale. Mi ricorda Vieri".