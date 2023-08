Ibanez-Nottingham, la Roma chiede qualche milione in più. E il brasiliano ci pensa

Venticinque milioni per Roger Ibanez da parte del Nottingham Forest, ma la Roma vuole qualcosina in più. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come il club giallorosso chieda almeno cinque milioni in più agli inglesi, complice il 10% della rivendita che è destinato all'Atalanta vecchia proprietaria del calciatore. La cessione di Ibanez porterebbe nuova linfa alla Roma, che investirebbe poi il ricavato sulla punta (Morata).

Ieri il difensore ha avuto un colloquio con Tiago Pinto per parlare dell'offerta. Ibanez è stato chiaro: accetterebbe la Premier, ma per un club che lotta per non retrocedere l'ingaggio deve essere alto, almeno 4-5 milioni. Il Nottingham ci prova e oggi è attesa una proposta anche all'agente di Ibanez.