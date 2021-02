Ibra a Sanremo, Pioli: "Salterà solo 2 allenamenti. E' un campione, può reggere la pressione"

Ibrahimovic come sta prendendo tutta questa attenzione sul fatto che vada a Sanremo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha risposto così: "Per quanto riguarda Ibra ci parlo tutti i giorni, col club abbiamo messo in piedi il programma per la prossima settimana. Salterà un paio di allenamenti in settimana, ma sarà a disposizione per le due gare e se c'è un campione che può reggere questa pressione è lui. Anzi, lui da questa pressione ne trae solo benefici".

