Ibra racconta il viaggio con uno sconosciuto per arrivare a Sanremo: "C'era un GPS su di me"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, nella sua conferenza stampa di oggi ha Sanremo, ha raccontato il suo viaggio di ieri in moto con uno sconosciuto per raggiungere il teatro Ariston: "C'era un GPS su di me, se mi avesse portato da un'altra parte qualcuno mi avrebbe trovato. Siamo partiti e ho notato che non guidava bene e gli ho detto: 'fammi guidare, io non ho paura e te non hai responsabilità'. Lui mi ha risposto: 'No no Ibra, guido io'. Siamo arrivati ed ero in ritardo, dovevamo iniziare la diretta. Mi ha chiesto una foto ma non ho potuto, mi stavano aspettando. A quel punto gli ho detto di aspettare ma mi ha risposto che doveva andare a casa. Alla fine mi ha detto: 'Ibra, ti devo dire una cosa: era la prima volta che andavo in autostrada'. L'ho guardato e gli ho risposto: 'Non ti preoccupare, hai fatto un buon lavoro!' (ride ndr)".