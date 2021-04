Ibra sì, Donnarumma lontano: il Milan si affida allo svedese per il rinnovo del portiere

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aiutare il Milan a uscire dall’ingorgo-Donnarumma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che in via Aldo Rossi facciano affidamento sul carisma di Zlatan per risolvere il caso Gigio. Il rapporto tra lo svedese e il portiere è di quelli che contano, anche perché condividono lo stesso agente. Il Milan, inoltre, confida sulla volontà dello stesso Donnarumma, che è molto legato al club rossonero.