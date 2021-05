Ibra teme per l'Europeo. Intanto il Milan si è tutelato: il nuovo contatto è "a scalare"

Stagione finita, ma ora il cruccio di Zlatan Ibrahimovic è un altro: riuscirà a partecipare all’Europeo? Ad oggi non c’è ancora la certezza. Come riporta Tuttosport, il ginocchio di Zlatan sarà oggetto di un controllo specialistico per capire lo stato dell’articolazione. Intanto la Gazzetta dello Sport rivela che nel nuovo contratto dello svedese col Milan sono presenti alcune clausole che rendono il suo ingaggio "a scalare". Zlatan ha saltato praticamente la metà delle partite, e il club - pur riconoscendogli un ricco contratto - questa volta si è tutelato: buona parte del suo accordo è legato alle presenze in campo.