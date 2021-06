Ibrahimovic: "Mi sono arrabbiato tutti i giorni. Bene la Champions, ma io voglio vincere"

"Credo che il mio corpo non ne possa più della mia testa". Zlatan Ibrahimovic fa i conti con il fisico e con i tanti infortuni ma la voglia di essere protagonista è sempre al top: "Sono più deluso per come è andata col Milan, perché ho saltato tante partite, rispetto all'Europeo - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - Dovrei chiedere meno al mio corpo ma non ce la faccio. Dovrei riuscire a seguire i messaggi del mio corpo, essere più realista. Invece non ci riesco e vado sempre al massimo. In questa stagione mi sono arrabbiato tutti i giorni. Mi sento vivo così, non è negativo arrabbiarsi. Se dici sempre che va tutto bene, che vita è?". Poi sugli obiettivi: "Questa volta siamo arrivati in Champions, l'obiettivo era quello, ma io voglio vincere. È una sfida che continua e io mi diverto. Adesso ho più responsabilità, mi sento più leader. Il rapporto con il club è chiaro e i giocatori devono lavorare ogni giorno per riportare il Milan dove era abituato a stare".