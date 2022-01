Ieri incontro fra l'agente di Baselli e il Cagliari. E il Torino resta in pressing per Nandez

vedi letture

Nahitan Nandez al Torino, Daniele Baselli al Cagliari. E' questa l'operazione che, secondo Tuttosport, le due società stanno trattando in questi giorni di calciomercato. L'attenzione del quotidiano si concentra soprattutto su Baselli, col suo agente Giuseppe Riso che nella giornata di ieri ha incontrato i vertici del club sardo trovando una sorta di base di accordo: contratto fino al 2024, con la possibilità di rescindere in caso di retrocessione. Il Toro però da parte sua lascerà partire Baselli (contratto in scadenza a giugno) solo col sostituto già in mano, e qui ecco subentrare il nome di Nandez: i contatti passati fra Giulini e Cairo hanno portato ad una prima valutazione da 2 milioni per il prestito oneroso e 15 per il diritto di riscatto, cifre a cui ancora i granata non si sono avvicinati. Per questo, per chiudere il cerchio, serviranno altri contatti e altri incontri nei prossimi giorni.