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Iezzo: "Inter la più forte, il momento negativo non durerà molto. Napoli in lotta senza infortuni"

Iezzo: "Inter la più forte, il momento negativo non durerà molto. Napoli in lotta senza infortuni"TUTTO mercato WEB
© foto di Alberto Fornasari
Dimitri Conti
Oggi alle 20:07Serie A
Dimitri Conti

L'ex portiere Gennaro Iezzo è stato intervistato da Radio CRC a proposito dei principali temi di attualità di casa Napoli: "Io penso che siano concentrati sulle prossime partite, poi magari sperano in un passo falso di chi sta avanti, ma comunque 7 punti sono tanti. L'Inter credo stia subendo il contraccolpo psicologico dopo l'uscita dalla Champions. Il Milan è alle calcagna ed i nerazzurri devono ripartire già dalla partita con la Roma".

Iezzo ha comunque una convinzione, a proposito dell'Inter: "Hanno la rosa più forte del campionato e non credo che questo periodo negativo durerà ancora molto a lungo. Alla ripresa affronteranno due squadre forti come Roma e Como, contro cui è più facile esaltarsi rispetto a quelle che si chiudono in difesa per salvarsi".

Il Napoli può comunque vantare una bella stabilità difensiva. Lo conferma anche Iezzo: "Sicuramente regala autostima e sicurezza, questa è stata la forza del Napoli negli anni passati. Ora è sicuramente fondamentale aver ritrovato calciatori come De Bruyne, McTominay ed Anguissa. Se il Napoli non avesse subito così tanti infortuni sarebbe in piena lotta scudetto".

In conclusione, quindi, Iezzo si esprime sull'alternanza tra i portieri del Napoli: "Io credo che Conte stia facendo una scelta anche di riconoscenza nei confronti di Meret, il quale ha vinto due scudetti ed è il portiere più vincente nella storia del club. Secondo me le scelte non dipendono dalla tipologia dell'avversario. Non sono un fan dell'alternanza tra portieri, in quanto è un ruolo delicato, che necessita di continuità; l'alternanza, infatti, aumenta il rischio di errori".

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