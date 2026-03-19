Iezzo: "Napoli, a me l'alternanza fra Meret e Milinkovic-Savic non fa impazzire"

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli dell'alternanza fra i pali fra Meret e Milinkovic-Savic: "A me l'alternanza in porta non fa impazzire. Forse la penserò all'antica, ma penso che il ruolo del portiere sia così delicato che la continuità è di vitale importanza per dare sicurezza al reparto e alla squadra. Il fatto che si alternino non gioca a favore di nessuno dei due, anche se sono portieri di grandissima qualità. Però, ripeto, il portiere ha bisogno di giocare con continuità per dare quella sicurezza che diventa fondamentale per tutta la squadra.

Un addio di Meret? Beh, è normale: se vinci due scudetti e poi ti viene affiancato un altro portiere come Milinković e giochi poco, vuol dire che è arrivato il momento di cambiare aria. A me dispiace per Alex perché, ripeto, l'ho sempre detto anche nei momenti in cui è stato criticato: un portiere del suo livello non può stare in panchina, anche se in un club come il Napoli, che oggi è tra i più importanti in Europa. Penso che anche lui voglia trovare continuità in un altro progetto."

18 gol subiti nelle ultime 11 gare? Io penso che sia soprattutto un discorso di fase difensiva che parte dal pressing. Non dimentichiamo che il Napoli gioca con un centrocampo a due e spesso quella zona soffre le imbucate avversarie. Quando c'è Lobotka, che ti chiude le traiettorie, per i difensori è tanta roba. Poi, certo, a volte c'è anche l'errore del singolo, ma io parlo sempre di fase difensiva: lì si può fare qualcosa in più".