Il 2021 sarà... Euro 2020: tutto sul Galles, avversario dell'Italia

vedi letture

Il 2021 sarà l'anno di Euro 2020, con la competizione continentale rinviata di un anno dopo l'esplosione della pandemia di Covid-19. L'Italia nel girone se la dovrà vedere con Turchia, Svizzera e Galles.

GALLES - Una partecipazione sola agli Europei, quella del 2016, e una storica semifinale per i Dragoni britannici. Dal 1964 al 2012, invece, non erano mai riusciti a strappare il pass. La memorabile cavalcata si concluse solo con il ko a un passo dalla finale per 2-0 contro il Portogallo. Subito dopo, però, il Galles mancò la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Un girone non impossibile ma comunque complicato, dopo un inizio difficile i gallesi si sono rialzati. Decisiva la penultima giornata dove è andato in scena il sorpasso alla Slovacchia: Skriniar e soci hanno perso in Croazia, la vittoria per Ramsey & co contro l'Azerbaijan ha permesso al Galles di arrivare secondo, posizione poi consolidata nell'ultima giornata col 2-0 all'Ungheria. 14 punti per i gallesi alle spalle della Croazia, che ha chiuso in testa il gruppo E con 17 punti.

Galles-Slovaccia 1-0

Croazia-Galles 2-1

Ungheria-Galles 1-0

Galles-Azerbaijan 2-1

Slovacchia-Galles 1-1

Galles-Croazia

Azerbaijan-Galles 0-2

Galles-Ungheria 2-0

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Hennessey; Roberts, Ampadu, Mepham, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Wilson.

STELLA - Gareth Bale- Terminata l'avventura al Real Madrid, il campione gallese è tornato a casa, al Tottenham. Me le cose non sono andate come previsto. Da una parte ci sono gli Spurs che stanno facendo discretamente bene (anche se nell'ultimo periodo sono arrivati i ko con Liverpool e Leicester), dall'altra c'è lui, uno degli esterni più forti ma allo stesso tempo più fragili. Solo 4 presenze per un totale di 160 minuti giocati. Poi tanta panchina ed i soliti problemi fisici, prima al ginocchio, poi al polpaccio, che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco. C'è ancora tempo prima dell'Europeo, se Bale ritroverà la forma giusta non ci sono dubbi su chi sarà il pericolo maggiore per l'Italia.

IL COMMISSARIO TECNICO - Ryan Giggs- La più grande leggenda del calcio gallese, uno dei giocatori più vincenti a cavallo tra i due millenni. E' lui il successore di Gary Coleman, che ha raggiunto la storica semifinale allo scorso Europeo. E' riuscito a far dimenticare lo smacco Mondiale, ha riportato al Galles un buon gioco e portato in squadra giocatori giovani e talentuosi. Una carriera giovanissima da tecnico, sempre allo United, anche ad interim nel 2014 e poi come vice.