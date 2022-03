Il Barcellona ha invitato la Roma al trofeo Gamper: nell'ultima edizione la Juve ha perso 3-0

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma avrebbe ricevuto un invito da parte del Barcellona per partecipare ad agosto al Trofeo Gamper, torneo estivo in memoria di Hans Gamper che è stato fondatore e presidente del club blaugrana. La Roma ha già partecipato al trofeo nel 2014 perdendo per 3-0 contro i catalani, stesso risultato subito dalla Juventus nell'ultima edizione 2021.