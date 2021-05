Il Barcellona non cercherà Haaland: priorità al rinnovo di Messi, sogno rimandato al 2022

Il Barcellona si ritira già nella corsa ad Erling Haaland. Non per una questione tecnica, ma per mancanza di soldi. Secondo le informazioni riportate da TV3, il club blaugrana ha escluso un assalto al norvegese in estate a causa della delicata situazione economica e perché, se proprio si dovrà fare uno sforzo, sarà per rinnovare il contratto di Lionel Messi. Joan Laporta ha capito che il "buco" nelle finanze catalane è enorme e la firma del fuoriclasse del Borussia Dortmund costerebbe circa 150 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbe lo stipendio. Una montagna difficile da scalare, quasi impossibile visto il momento e la difficoltà nel trovare acquirenti per i tanti esuberi, da Griezmann a Dembélé fino a Umtiti.

Il Barcellona resta comunque molto interessato a ingaggiare il norvegese e spera che resti un altro anno nel club tedesco, in modo che il suo prezzo scenda nel 2022 a causa della clausola rescissoria di circa 75 milioni. Il fatto che i gialloneri si siano assicurati un posto nella prossima Champions League gioca sicuramente a favore.