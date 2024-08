Il Chelsea ha detto sì: Lukaku a un passo dal Napoli. Tutti i dettagli dell'operazione

Romelu Lukaku è a un passo dal Napoli. Dopo l'offerta presentata oggi, in casa azzurra le sensazioni erano fin da subito positive e poco fa è arrivata la risposta del Chelsea, che ha detto sì. A questo punto restano da sistemare soltanto i dettagli burocratici ma per la giornata di lunedì sono attese le firme sul contratto che legherà il belga ai partenopei, dopo le visite mediche di rito.

Le cifre.

Decisivo il cambio di offerta sulla formula, con il Napoli che è passato dal prestito con diritto di riscatto al titolo definitivo e le cifre parlano di un'operazione da 30 milioni di euro più il 30% della futura rivendita, anche se non è scontato che il centravanti possa cambiare maglia nelle prossime stagioni, vista la sua carta d'identità che recita 1993.

Nella sua conferenza stampa di oggi Antonio Conte ha risposto così alle domande sul mercato: "Indirizziamo subito la conferenza. Settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui s'è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s'è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere alla società, ma vedo che siete abbastanza informati perché leggo anche io tramite voi. Tramite loro dovete sapere la situazione. Io voglio parlare del Bologna, come sapete, è una partita... sapete cosa ha fatto l'anno scorso. Incentriamo tutto sul discorso partita, è più importante per me!".