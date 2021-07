Il Chelsea non molla per Haaland. Il Dortmund tiene duro, a meno di un'offerta irrinunciabile

"Back in town" scrive il Borussia Dortmund, postando l'immagine sorridente di Erling Haaland presente al ritiro della prima squadra. Non servirà a spazzar via le voci di mercato, ma se non altro rafforza la posizione del club tedesco che sul norvegese ha le idee chiare: quest'anno non si vende.

Il disegno giallonero era già chiaro: un solo big sacrificabile e sarebbe stato Jadon Sancho, per il quale i tempi di un suo addio erano ormai maturi. Haaland no, non si muove a meno di offerte impossibili da rifiutare. La famigerata clausola rescissoria verrà attivata nell'estate 2022. Fino ad allora sarà il Dortmund a fissare il prezzo, per l'esattezza 180 milioni di euro. Anche perché la speranza in Germania è quella di rivedere ad agosto i tifosi, il che renderebbe meno impellente la necessità di far cassa.

Nei mesi scorsi Raiola ha fatto visita a Real Madrid e Barcellona, due ipotesi che per quest'anno sono da escludere nel modo più assoluto: i catalani sono a posto con Aguero e Depay e devono pensare a rinnovare il contratto di Messi, il Real Madrid ha come priorità Mbappé. Escluso anche il Bayern, che ha ribadito la fiducia a Lewandowski. C'è la Premier League e Roman Abramovich potrebbe fare sul serio, al punto da formulare un'offerta che si avvicinerebbe molto alle richieste dei tedeschi. Sarà necessario prima di tutto fare cassa: in partenza ci sono tre giocatori in particolare: Callum Hudson-Odoi (25-30 milioni di euro), Hakim Ziyech (piace al Milan, costa circa 35 milioni) e Tammy Abraham (28-30 milioni).