Ufficiale Il comunicato della Juventus: McKennie ha rinnovato fino al 30 giugno 2026

Adesso è ufficiale: il centrocampista statunitense classe '98 Weston McKennie ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato diramato questo pomeriggio dalla società bianconera: "Weston McKennie e la Juventus saranno insieme per altre 2 stagioni: è ufficiale infatti il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026.

Arrivato nell’agosto del 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una parentesi di metà stagione in prestito al Leeds da gennaio a giugno del 2023), il centrocampista statunitense ha finora collezionato 134 presenze con la maglia bianconera fra tutte le competizioni, condite da 13 gol e 15 assist (10 solamente nell’ultima stagione). A proposito di reti: fra tutte, indimenticabile quella in semirovesciata nel dicembre del 2020 al Camp Nou di Barcellona in Champions League nella vittoria per 3-0.

Abile in zona offensiva, ma anche un vero e proprio guerriero. Rimanendo solo all’ultima annata il centrocampista statunitense è sceso in campo in 38 delle 43 gare disputate dalla Juventus: una costante. Una storia, quella di Wes in bianconero, fatta anche di successi, i primi da calciatore professionista con una squadra di club: una supercoppa italiana e due coppe Italia. Una storia che continua, fino al 2026, insieme".