Il crollo dello Jiangsu nel declino delle strutture: il centro sportivo del 2017 è in demolizione

vedi letture

Titan Sports Plus fa notare come siano cambiate le cose in Cina in termini di investimenti nel calcio. Lo Jiangsu FC ne è forse il simbolo perfetto: creata per essere una squadra di vertice con investimenti multimilionari, è sparita nel giro di pochi anni dopo la stretta del governo cinese. Il centro di allenamento Jiangsu Suning Xuzhuang Football, dotato di strutture di prim'ordine e inaugurato nel 2017, è adesso in fase di demolizione. Nella foto proposta la situazione del centro nella sua massima espansione e quella attuale, un confronto impietoso: