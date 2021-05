Il crollo Juventus è nei numeri: dopo l'eliminazione Champions, sprofonda la media

Tutto da rifare. Senza la Champions League il colpo subito dalla Juventus è stato così forte da suonare quasi come un reset. Senza quella futura, poi, tutto rischia di complicarsi soprattutto a livello economico ed ecco perché la Vecchia Signora ora non potrà mancare l'appuntamento con l'Europa che conta. Dopo l'eliminazione contro il Porto, però, la Juventus sembra svanita. Una media punti risibile per il suo status, 1,7 a partita, e sempre almeno un gol al passivo, spiega Il Corriere di Torino, con un calendario che peraltro l'ha vista giocare, come big, solo contro Napoli e Atalanta.