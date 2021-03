Il Crotone è all'ultima spiaggia. Contro un Torino appena uscito dal tunnel Covid

Otto punti di distacco fra Crotone e Torino, granata con due partite in meno, tredici giornate alla fine del campionato. I calabresi di Serse Cosmi rischiano davvero di dire addio alla A con grosso anticipo. Insomma allo Scida c'è una sfida da ultima spiaggia e non può essere solamente un luogo comune, visto quanto corre il Cagliari, mentre Benevento e Spezia - almeno sulla carta meno forti di Torino e Cagliari - hanno comunque già raggiunto quota 25.

Di fronte c'è un Toro che è reduce da una settimana quantomeno particolare. Otto positivi nel gruppo squadra, una partita rinviata, un'altra che non è mai andata in scena nella sfida fra ASL e Lega Serie A, allenamenti saltati e mai recuperati. Insomma, se da una parte il Torino può essersi riposato, dall'altro il rischio è che abbia perso la catena dopo un stop prolungato e le future settimane che costringeranno a una sorta di tour de force. In questo quadro c'è comunque grande attesa per Sanabria, preso negli ultimi giorni di mercato e che può essere considerato il partner ideale - almeno sulla carta - di Andrea Belotti.