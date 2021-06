Il ct della Turchia lancia Calhanoglu, Demiral e gli altri italiani: "Euro2020 brillante opportunità"

"Stiamo bene, ci siamo preparati nel modo giusto". Parla così Senol Gunes, ct della Turchia, che venerdì affronterà l'Italia nel match inaugurale di Euro2020. "A Roma troveremo 16mila tifosi allo stadio? Sarà un’emozione - afferma Gunes al Corriere dello Sport -. Il calcio è stato colpito come tutto il mondo. Si è giocato all’ombra del Covid-19, con fatica fisica e mentale dovute al calendario serrato. Ci sono stati casi di positività nelle squadre. Per questo ci siamo subito isolati al termine del campionato".

Gunes parla anche della pattuglia dei suoi “italiani”: Calhanoglu, Demiral, Under ma anche Ayhan, Muldur. Che potrebbe anche allargarsi, dopo questo Europeo

"E’ vero. Ci sono miei giocatori che sono già nel campionato italiano. Poi quelli nel campionato francese, come i freschi campioni di Francia, Burak Yilmaz, Yuzuf Yazici e Zeki Celik, o in Premier League. Più ragazzi ancora in Turchia. Questa è una brillante opportunità per tutti loro di prendere il loro posto nell'arena mondiale".