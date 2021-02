Il curioso caso di Diawara: titolare nella scorsa stagione, oggi comparsa dopo il pari di Verona

L’ultima presenza da titolare è di quelle che a Roma non ricordano volentieri, il famoso pareggio col Verona trasformato in 3-0 a tavolino. Ovviamente, senza alcuna responsabilità di Amadou Diawara, centrocampista classe ’93 dei giallorossi. Che però da allora è sostanzialmente rimasto fuori dalle scelte di Fonseca, al netto dell’assenza forzata a cavallo tra ottobre e novembre. Appena 43 minuti in campionato, tre gare da titolare in Europa League, chiusa suo malgrado con il pasticcio contro il CSKA. Sta di fatto che il minutaggio rimediato è finora stato poco, troppo poco per un giocatore che l’anno scorso era stato in pratica un titolare dei giallorossi, e pure di quelli decisamente apprezzati dalla critica.

A gennaio tanti no. Perché Diawara è giocatore che ingolosisce: nel mercato appena concluso ci hanno pensato, con intensità variabile, tante squadre, dall’Atalanta allo stesso Verona, passando per Torino e Fenerbahçe. Niente da fare, la Roma ha alzato il muro e blindato il guineano. Che, a oggi, continua a giocare pochissimo: “colpa” anche dell’esplosione di Villar, che ha dato a Fonseca qualcosa di diverso lì in mezzo, posto che di giocatori come Veretout e Pellegrini la squadra capitolina sembra davvero non poter fare a meno. Così, il rebus sul futuro resta aperto e i prossimi mesi daranno indicazioni importanti: da titolare a comparsa, il percorso di Diawara è stato a dir poco netto, e in estate alla porta della Roma torneranno a bussare diversi club.