Il curioso caso di Verratti: stella dell’Italia, zero presenze in A. Intoccabile al PSG

Trentotto presenze con l’Italia, zero in Serie A. La carriera di Marco Verratti è curiosa: colui che con ottime probabilità si può definire il miglior giocatore internazionale d’Italia non ha mai giocato nel massimo campionato del proprio Paese. Dopo l’exploit in B, subito il PSG e la Ligue 1, dove tuttora tranquillamente il classe ’92 esprime il suo talento. E ha trovato una nuova casa. In estate tornerà a parlare italiano, nel gruppo di Mancini per’Europeo, del quale è sempre stato un punto fisso (e ci mancherebbe). Prima o poi esordirà in Serie A?

Al PSG non ci pensano nemmeno. Gli idoli italiani, del resto, vanno di moda tra la tifoseria parigina. Da questo punto di vista, Verratti ha in qualche modo preso il posto di Thiago Motta, che è stato suo maestro di centrocampo nelle stagioni di comune convivenza all’ombra della Tour Eiffel. Il contratto è una roccaforte: scadenza 2024. Il mercato, insomma, è una sirena molto lontana. Quando capita, al vago sapore di Juventus: la squadra che era vicina a chiudere anni fa, e alla quale periodicamente Marco da Pescara viene accostato. Difficile, quasi impossibile: a Parigi sta benissimo e il PSG sta ancora meglio con Verratti a centrocampo.