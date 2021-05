Il delitto perfetto di Simy: 1-1 tra Benevento e Crotone, giallorossi a un punto dalla B

vedi letture

Sulla carta poteva essere una gara scontata, ma è successo praticamente di tutto. Il Benevento si rovina con le proprie mani e in pieno recupero concede il gol del pareggio a Simy: finisce 1-1 al Vigorito coi padroni di casa che sprecano un'occasione colossale e gettando al vento il gol segnato da Lapadula al 13'. Ora la serie B è praticamente a un passo: se il Torino riuscirà a fare un punto nel recupero contro la Lazio, i sanniti retrocederanno matematicamente in cadetteria.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI - Inzaghi non fa calcoli e manda in campo una formazione offensiva. Hetemaj e Ionita a supporto di Schiattarella con Lapadula supportato da Insigne e Caprari. Qualche cambio per il Crotone, ma Cosmi schiera l’attacco titolare composto da Simy e Ounas. Festa in porta al posto di Cordaz, in mezzo al campo spazio a Zanellato.

LAPADULA SBLOCCA IL MATCH - La gara del Vigorito si accende subito. La prima occasione da gol è sui piedi di Ounas, ma la conclusione violenta termina di poco sul fondo. Dopo una manciata di minuti Lapadula trova la rete del vantaggio: Hetemaj controlla col petto, la palla resta in area e il numero 9 fulmina Festa con un gran diagonale. Conclusione quasi imprendibile, il numero uno ospite non può farci nulla. Al 24’ il match si fa ancor più in salita per gli uomini di Cosmi: Golemic stende Lapadula in campo aperto, Giacomelli espelle il numero 5 del Crotone per chiara occasione da gol.

OUNAS CI PROVA - Le occasioni da gol non mancano, le scintille nemmeno: Glik e Simy, infatti, non se le mandano a dire. Al 26’ Insigne cerca il tiro a giro dal limite, palla che sbatte sulla traversa. Al 35’ Ounas cerca di dare una scossa alla gara, conclusione che esce per questione di centimetri. Nel finale Schiattarella e Lapadula provano a superare Festa, ma l’estremo difensore ospite evita il raddoppio.

SIMY ROVINA TUTTO - Nel secondo tempo il Benevento cerca a più riprese il gol del 2-0, ma la squadra di Inzaghi spreca qualsiasi occasione. A fine partita saranno 19 le conclusioni verso lo specchio della porta dei pitagorici. Al 61’ Schiattarella spreca di nuovo un’altra occasione: anziché calciare il numero 28 prova un pallonetto improponibile. La gara scivola via senza troppi patemi, ma al 93' arriva il delitto perfetto: Pereira affonda sulla destra, Simy da due passi non sbaglia. Glik ci prova a pochi secondi dalla fine, ma non c'è più tempo: il Benevento è a un passo dall'inferno.