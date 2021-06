Il futuro degli azzurri. Il punto su Acerbi: sarà il Comandante per... Il Comandante Sarri

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Francesco Acerbi

La telenovela del rinnovo ha lasciato i tifosi della Lazio in ansia ma poi è arrivata la fumata biancoceleste. C'è curiosità per vedere e capire come un centrale difensivo che è pure un abile palleggiatore e un uomo capace d'impostare l'azione come Francesco Acerbi, giocherà e si valorizzerà con la guida di Maurizio Sarri. Anche da parte sua, c'è gran voglia di intraprendere questa stagione. Con la maglia della Lazio, pur non più nella sua 'amata' retroguardia a tre ma nei quattro del suo nuovo Comandante. Al cento per cento.

Squadra Lazio

Prossima stagione Lazio 100%