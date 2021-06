Il futuro degli azzurri. Il punto su Bastoni: il rinnovo lo blinda. Con Inzaghi per la maturità

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Alessandro Bastoni

Da giovane promessa verde del calcio italiano a protagonista indiscusso tanto da finire nelle top undici di fine stagione. Con Antonio Conte, Alessandro Bastoni è diventato uomo e campione. Una carriera in rapida ascesa: in prestito al Parma aveva già mostrato la personalità giusta per diventare presto protagonista. Ha bruciato le tappe: adesso ha rinnovato con l'Inter che vuole renderlo un caposaldo del suo progetto per gli anni che verranno. La corte delle grandissime d'Europa, però, si farà presto sentire. Ma non per l'anno che verrà, dove Bastoni promette di essere un perno anche dell'Inter di Simone Inzaghi.

Squadra Inter

Prossima stagione Inter 100%