Il futuro degli azzurri. Il punto su Chiesa: la nota lieta di Pirlo, la prossima stella della Juve

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Federico Chiesa - È stato la principale, per qualcuno addirittura l’unica, nota lieta nella complicata stagione della Juventus di Andrea Pirlo. Nei momenti di difficoltà c’è sempre stato e non ha neanche avuto bisogno di un grandissimo periodo di adattamento. 46 presenze, 15 gol, 11 assist: i numeri non sono affatto scontati, il primo anno nella Torino bianconera può essere un macigno che schiaccia chi non regge. Non è il caso del classe ’97. Ora, la musica non cambia più di tanto: in primis perché è un investimento su cui la Vecchia Signora crede eccome; in secondo luogo perché Allegri, che ha sempre messo il talento dei singoli al primo posto, sarà ben contento di poterlo allenare. Resta all’ombra della Mole, di più: sarà uno dei giocatori su cui si fonderà il prossimo ciclo della Juventus. E può anche essere il suo Europeo.

